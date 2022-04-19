Дістають ракетами глибокі тили, – експрацівник СБУ пояснив стратегію Росії зараз

Росіяни раніше бомбардували Україну винищувачами та запускали крилаті ракети, а тепер частіше використовують важкі бомбардувальники. Це може свідчити про нову стратегію.

Про це в ефірі 24 каналу розповів Іван Ступак – колишній співробітник Служби безпеки України. За його словами, окупанти хочуть діставати ракетами глибокі тили.

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Запалювальні бомби вже не придатні, – Ступак

Ступак зазначив, що кількість ракет у Росії "не гумова", а отже, вони мають тенденцію до закінчення. І хоча вони ще не вичерпалися, уже є фактичне число, коли загарбники скажуть, мовляв, "це на потім". Щоб діставати об'єкти в Україні, які розташовані далеко від лінії зіткнення.

Мається на увазі глибокі тили. Десь там, де залізничні вузли. Там, де можуть дотягнутися, використовують некеровану зброю,

припустив експрацівник СБУ.

Він також нагадав, що окупанти часто використовують заборонені запалювальні бомби. Проте їхня придатність далека від ідеалу.

"Певен, що цим бомбам більше ніж десятки років. У них уже закінчився строк придатності. Їх просто дістають зі складів і "швиряють" в Україну", – розповів Ступак.

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