У Росії шестикласниця зробила антивоєнний малюнок: тепер може опинитися в дитбудинку

Свобода слова, як і свобода в принципі, у Росії існує, але, як повелося, є нюанс. За висловлення проти загальної повістки Кремля навіть у дитячому малюнку росіянам "світить" кримінальна справа і навіть відбирання дитини у сім'ї.

Це підтверджує й випадок у невеликому місті Тульської області, де шестикласниця Маша Москальова висловила свою позицію, що йде врозріз із загально признаною. Як повідомив російський недержавний правозахисний медіапроєкт ОВД-Інфо, зробила вона це під час уроку образотворчого мистецтва, пише 24 Канал.

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І батько, і донька проти війни в Україні

Так, ще у квітні 2022 року на уроці, де дітям вбивали у голову підтримку російських загарбників та просили зробити малюнки на підтримку загарбницьких військ в Україні, дівчинка намалювала антивоєнну картинку. На ній вона написала "Ні війні" та "Слава Україні".

Вочевидь, це стало результатом виховання батька-одинака Олексія, який також виступає проти війни в Україні та не боїться писати про це в інтернеті. За такий вчинок дитину кілька разів забирали до поліції і поліцію ж викликали до школи, хоч, звісно, у навчальному закладі це заперечують. Не минулося й без "виховних розмов" з так званими правоохоронцями.



Батько дівчинки, незгідної з Кремлем / РосЗМІ

Дитячий будинок за картинку на уроці

На чоловіка і раніше ФСБ збирала інформацію за його висловлювання, а цей інцидент став ще одним приводом порушити проти нього кримінальну справу за статтею про дискредитацію армії Росії через коментарі в соцмережах. Так, чоловіка оштрафували на 32 тисячі рублів за коментар в соцмережі "Армія Росії. Гвалтівники поруч із нами".

Однак на цьому силовики країни-окупантки не зупинилися та прийшли до нього з обшуком перед Новим роком, вилучили техніку та всі накопичення сім'ї. Ба більше, обшуки проводили помпезно, з великою кількістю людей та вибиванням дверей.

Сама ж дитина тепер може опинитися в дитячому будинку, де вже держава, а не тато, пояснюватиме, що таке "добро", а що таке "зло". Тож через переслідування сім'ї довелося покинути все, зокрема, власний невеликий зоопарк, та виїхати з рідного міста.

Якщо справа дійде до суду, Олексію загрожує три роки позбавлення волі. Однак він найбільше боїться за дочку, адже якщо його заарештують, Машу можуть відправити до дитячого будинку.