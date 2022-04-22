Діти з Чернігівщини за сприяння Асоціації міст України вирушили до Європи, – Кличко

Діти із Семенівської громади, що на Чернігівщині, за сприяння Асоціації міст України вирушили до Європи.

Про це повідомив мер Києва, голова АМУ Віталій Кличко. За його словами, 56 дітей із Семенівської громади на Чернігівщині за сприяння Асоціації міст України вирушили до Європи.

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Київ надав автобуси для перевезення дітей. Діти вже на території Євросоюзу та прямують до шкільного табору, організованого за сприяння АМУ в одній зі шкіл-пансіонів французького міста Нім,

– повідомив Кличко.

Він також повідомив, що Асоціація міст України веде переговори з Комітетом регіонів Євросоюзу, щоб відправити 16 тисяч українських дітей, що постраждали від війни в Україні, до літніх таборів європейських держав.

Я дякую всім партнерам та друзям України за допомогу і підтримку! Вона дуже важлива, особливо в тому, що стосується наших дітей – їх безпеки, здоров’я та життя,

– підкреслив Віталій Кличко.

56 дітей із Семенівської громади вирушили до Європи: відео Віталія Кличка