Діти кремлівських шпигунів Дульцевих не знали, що вони росіяни

Діти російського подружжя Дульцевих, які були засуджені у Словенії за шпигунство, не знали про те, що вони мають російське походження.

Правду вони дізнались уже після того, як відбувся обмін між Росією та Заходом. Водночас батьки готували їх до свого можливого раптового зникнення.

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Що відомо про подружжя Дульцевих

За даними WSJ, подружжя російських шпигунів приїхало до Словенії у 2017. У них були пастпорти громадян Аргентини на імена Людвіга Гіша та Марії Рози Маєр Муньос, у них було двоє дітей.

"Марія Роза" вела художню галерею. Вона розповідала знайомим, що виїхала з Аргентини після того, як у Буенос-Айресі її пограбували.

Її чоловік, "Людвіг Гіш", керував IT-стартапом.

Вибудовувати прикриття вони почали принаймні з 2012 року. "Гіш" нібито то був громадянином Австрії, а народився в Намібії від аргентинки. Натомість "Марія Роза" казала, що вона мексиканка, і подала свідоцтво про народження в Греції. Обоє говорили англійською, німецькою, а також іспанською без акценту.

При цьому за розповідями сусідів, сім'я була тихою та нормальною. Діти навчалися у Британській міжнародній школі.

Ким насправді було подружжя

"Людвіг" був елітним офіцером зовнішньої розвідки Росії родом з Башкортостану, а "Марія Роза" – офіцеркою розвідки родом з Нижнього Новгорода. Пара використовувала Словенію як базу для подорожей до сусідньої Італії, Хорватії та інших країн Європи, аж поки у 2022 році їх не затримали.

Зазначають, що подружжя тренувало своїх дітей і попереджалоЮ що одного разу батьків можуть схопити.

Зрештою, коли це сталося, дітей передали під опіку держави та перевели до іншої школи, їм дозволили побачення з батьками у в'язниці.