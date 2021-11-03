Діти у Луцьку на перерві бавилися у "Гру в кальмара"
3 листопада 2021 , 23:53Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "ЛУЧАНИ"
Луцькі школярі не залишилися осторонь серіалу "Гра в кальмара". Зокрема, вони вирішили влаштувати тематичні розваги на шкільному подвір'ї.
У місцевому телеграм-каналі розповіли, що це учні луцької школи №11. Саме вони у вільний від уроків час вирішили погратися у "Гру в кальмара".
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У школі №11 діти грають в "Гру кальмара" з однойменного серіалу,
– мовиться у повідомленні.
Луцькі школярі граються у "Гру в кальмара": дивіться відео
Це вже не перша "Гра в кальмара" у Луцьку
- Раніше жителі Луцька вже повідомляли у мережі: місцеві діти намагаються спародіювати жорстокі сцени з серіалу прямісінько у дворі житлового будинку.
- Зокрема, дівчинка спершу рахувала, а потім здійснювала у бік хлопчиків "постріл". Згодом дитина, на яку вказали, падала на траву й вдавала, наче помирає.
- Учасниками гри були діти близько 8 – 10 років.
- Такі забавки малечі викликали у дорослих неоднозначну реакцію.
- Зокрема, одні люди пишуть, що нічого незвичного у цьому нема й усі покоління гралися у схожі ігри. Інші користувачі мережі вважають: для дітей такі розваги не годяться.
Допис з телеграм-каналу "ЛУЧАНИ":
У школі №11 діти грають в "Гру кальмара" з однойменного серіалу.