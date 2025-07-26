Понад 50 дітей перепливли море, щоб дістатися з Марокко до Іспанії, – Reuters

Іспанські анклави Сеута і Мелілья розташовані безпосередньо на північному узбережжі Марокко. Це робить їх привабливими для спроб нелегального перетину – або вбрід, або вплав, або через паркани.

П’ятдесят чотири дитини, більшість із яких – марокканці, перепливли з Марокко до іспанського анклаву Сеута. Їх тимчасово розмістили у притулках, а місцева влада звернулася до центрального уряду з проханням про допомогу в розв'язанні ситуації з новоприбулими, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що відомо про мігрантів з Марокко?

Окрім дітей, ще близько 30 дорослих вплав дісталися до анклаву під час сильного хвилювання моря та в умовах туману, повідомило іспанське телебачення в суботу, 26 липня.

Відеозаписи, показані на телеканалі RTVE, продемонстрували, як катери Цивільної гвардії неодноразово здійснювали рятувальні операції, намагаючись дістати частину плавців із води, тоді як інші самостійно допливали до берега анклаву.

Нагадаємо, що 26 серпня минулого року, за даними місцевої поліції, сотні мігрантів скористалися густим туманом, щоб перепливти до Сеути з сусіднього Марокко. У 2021 році у воді помітили хлопчика – він тримався на поверхні, використовуючи порожні пластикові пляшки, намагаючись дістатися до анклаву.

Сеута та Мелілья – два іспанські анклави на середземноморському узбережжі Марокко – мають єдині сухопутні кордони Європейського Союзу з Африкою. Ці території періодично переживають хвилі спроб перетину кордону мігрантами, які прагнуть потрапити до Європи.

Зверніть увагу! Марокканців, затриманих під час таких спроб, негайно депортують назад, якщо вони не є неповнолітніми або не подають клопотання про притулок. Мігрантів інших національностей відправляють до спеціальних центрів, де їм надають тимчасовий притулок і згодом відпускають.

Три роки тому щонайменше 23 людини загинули в тисняві, коли близько 2000 мігрантів намагалися прорватися до Мелільї, зносячи прикордонний паркан.

До слова, Дональд Трамп заявив, що імміграція "вбиває Європу" і наголосив на необхідності зупинення "жахливого вторгнення".