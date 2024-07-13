Жили в поліетилені без туалету: українські діти поскаржилися на жахи у літньому таборі в Іспанії

Омбудсмен отримав скаргу українських дітей, які перебували у дитячому таборі "STAR TIME" в Іспанії Так, малеча заявила про нестерпні умови відпочинку.

Дмитро Лубінець вже відвідав табір з моніторинговим візитом та опублікував фото закладу. За відпочинок батьки заплатили близько 2 тисяч євро. Натомість діти стали заручниками недобросовісних організаторів.

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Жахливі умови у таборі в Іспанії

З'ясувалося, що діти перебувають у приміщеннях з порушенням санітарних норм, не мають доступу до туалету, питної води, їжі та засобів гігієни. Дітей розмістили у поліетиленових наметах, в яких неможливо перебувати із-за високої температури, через що їм стало зле,

– повідомив Лубінець.

Виявилося, що адміністрація табору добу не відповідала на дзвінки батьків. Згодом власник пообіцяв, що виправить всі недоліки – однак цього не сталося. Натомість на дітей почали тиснути та погрожувати виселенням, якщо ті будуть скаржитися.

Дитячий табір "STAR TIME" в Іспанії: дивіться відео

Коли на місце приїхала іспанська поліція, власник табору заявив, що більше не несе відповідальності за дітей і вони можуть їх забирати. Він погрожує "викинути" дітей з табору і примусово відвезти в аеропорт всіх незадоволених.

Уповноважений з прав людини вже звернувся до МЗС України з проханням доручити посольству вжити всіх необхідних заходів для захисту прав дітей. Зокрема, Лубінець наголосив на необхідності звернутися до місцевих органів влади та правоохоронців.

