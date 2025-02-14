Трагедія на Херсонщині: водолази витягли тіла двох дітей, пошуки ще одного хлопчика тривають
- У Херсонській області 5 дітей провалилося під кригу, 2 з них врятував місцевий мешканець, а тіла 2 інших виявили водолази, пошуки ще одного хлопчика тривають.
- Рятувальники нагадують про небезпеку тонкої криги та необхідність дотримання правил безпеки.
Увечері 13 лютого у Херсонській області під кригу провалилося відразу 5 дітей. Двох неповнолітніх врятував місцевий мешканець, але, на жаль, інші діти не вижили.
Наразі рятувальники дістали з води 2 тіла, пошуки ще одного хлопчика. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
До теми Страшна трагедія на Херсонщині: відразу 5 дітей провалилися під тонку кригу
Що відомо про порятунок дітей
У селі Довге Бериславського району на Херсонщині відразу 5 дітей провалилися під тонку кригу на річці Інгулець. Трагедія сталася ввечері 13 лютого.
Як повідомили рятувальники, четверо дітей з однієї родини – двоє хлопчиків 13 та 9 років, а також двоє дівчаток 14 та 12 років – гуляли по льоду річки Інгулець. Тонка крига не витримала, і всі вони провалилися у воду.
Це помітила 16-річна дівчина, яка була неподалік. Вона кинулася рятувати дітей, але й сама опинилася під водою. На щастя, поруч був місцевий житель. Він витяг з води 16-річну рятівницю та 12-річну дівчинку.
Пошуки тривали майже всю ніч. Водолазам ДСНС Херсонщини за допомогою підводного дрона вдалося знайти тіла двох дітей – 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки. Їх вже вдалося дістати з води.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьких загиблих дітей. Вічна та світла пам'ять!
Наразі тривають пошуки 13-річного хлопчика.
У ДСНС Херсонщини наголосили, рибалки, дорослі та діти інколи ігнорують елементарні правила власної безпеки й виходять на небезпечний лід. Крига часто нещільно з'єднується з берегом, бувають тріщини й порожнини з повітрям, а в окремих місцях навіть близько до берега глибина досягає декількох метрів.
Зважаючи на те, що на прісних водоймах Херсонщини вже утворилась нестійка тонка крига, рятувальники нагадали правила безпеки на кризі.
Раніше у селищі Летичів Хмельницької області врятували 12-річного хлопчика, який провалився під кригу. Дитина, повертаючись зі школи, пішла "рибалити" та впала у воду. На щастя, перехожий почув крик і викликав рятувальника.