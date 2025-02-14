Трагедія на Херсонщині: водолази витягли тіла двох дітей, пошуки ще одного хлопчика тривають

Увечері 13 лютого у Херсонській області під кригу провалилося відразу 5 дітей. Двох неповнолітніх врятував місцевий мешканець, але, на жаль, інші діти не вижили.

Наразі рятувальники дістали з води 2 тіла, пошуки ще одного хлопчика. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

До теми Страшна трагедія на Херсонщині: відразу 5 дітей провалилися під тонку кригу

Що відомо про порятунок дітей

У селі Довге Бериславського району на Херсонщині відразу 5 дітей провалилися під тонку кригу на річці Інгулець. Трагедія сталася ввечері 13 лютого.

Як повідомили рятувальники, четверо дітей з однієї родини – двоє хлопчиків 13 та 9 років, а також двоє дівчаток 14 та 12 років – гуляли по льоду річки Інгулець. Тонка крига не витримала, і всі вони провалилися у воду.

Це помітила 16-річна дівчина, яка була неподалік. Вона кинулася рятувати дітей, але й сама опинилася під водою. На щастя, поруч був місцевий житель. Він витяг з води 16-річну рятівницю та 12-річну дівчинку.

Пошуки тривали майже всю ніч. Водолазам ДСНС Херсонщини за допомогою підводного дрона вдалося знайти тіла двох дітей – 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки. Їх вже вдалося дістати з води.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьких загиблих дітей. Вічна та світла пам'ять!

Наразі тривають пошуки 13-річного хлопчика.

У ДСНС Херсонщини наголосили, рибалки, дорослі та діти інколи ігнорують елементарні правила власної безпеки й виходять на небезпечний лід. Крига часто нещільно з'єднується з берегом, бувають тріщини й порожнини з повітрям, а в окремих місцях навіть близько до берега глибина досягає декількох метрів.

Зважаючи на те, що на прісних водоймах Херсонщини вже утворилась нестійка тонка крига, рятувальники нагадали правила безпеки на кризі.

Правила безпеки на кризі / Інфографіка ДСНС Херсонщини

Раніше у селищі Летичів Хмельницької області врятували 12-річного хлопчика, який провалився під кригу. Дитина, повертаючись зі школи, пішла "рибалити" та впала у воду. На щастя, перехожий почув крик і викликав рятувальника.