Чому наші діти слухають Моргенштерна і що з цим робити

Останніми днями вся країна ніби раптово дізналася, що Львів – це така сама Україна. Що російська культурна окупація не оминула нас стороною. Вона не вибіркова, а діє на всіх, незалежно від міста чи школи. І коли ми бачимо в топах прослуховувань в Україні російську музику – це не проблема якогось окремого регіону. Це наша спільна біда.

Як протидіяти цьому

Ми часто обурюємося, коли дізнаємося, скільки державі коштувала поїздка когось з українських артистів на міжнародні конкурси. Ми критикуємо витрати на культуру. Ми хочемо, щоб усе було безкоштовно. Але якщо культура не має цінності – вона програє. І на її місце приходить чужа. Та, яку можна слухати безкоштовно на YouTube, але яка формує цілі покоління – не українських громадян, а споживачів чужої пропаганди. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Я теж батько неповнолітніх дітей. І, чесно, я б дуже хотів думати, що мої діти ніколи не слухали Моргенштерна. Але як вони можуть жити в цьому інформаційному просторі – ходити до школи, бути з іншими дітьми – і не бачити цієї хвилі, яка повсюди? Це – масова, системна атака. І закривати на це очі – означає втратити ще одне покоління.

Водночас не можна сказати, що у Львові діти залишені самі на себе й не мають альтернативи. Ми одними з перших в Україні створили шкільні спортивні ліги – сотні команд, десятки видів спорту, тисячі школярів щотижня мають змогу не просто тренуватись, а змагатися. За цим прикладом уже йдуть інші міста.

У нас діє потужна мережа навчально-патріотичних центрів – не для галочки, а з реальними поїздками в Карпати, таборами, тренінгами, драйвом. Це і "Пласт", і інші скаутські організації, які саме у Львові є найбільш численними й активними.

Є молодіжні форуми, конкурси, дебати, творчі ініціативи. Просто зараз мережа "Твори" проводить молодіжний науковий фестиваль, на який приїхав співтворець фільму "Інтерстеллар".

Так, часто бракує рук. Люди не хочуть працювати в молодіжній сфері за копійки або взагалі на волонтерських засадах. Але це теж частина великої розмови – про цінність, про взаємозв’язки та наслідки.

У Львові, якщо є проблема – ми її не обходимо. Ми шукаємо, як із мінуса зробити плюс. Тому не залишимо цю історію лише на рівні однієї новини. Ми проведемо публічне обговорення про вплив російської культури й пропаганди на українську молодь.

Запрошую до участі всіх, хто має що сказати – громадських діячів, освітян, журналістів, культурних менеджерів. Зголосіться у коментарях або в приватні повідомлення. Об’єднаємось. Подумаємо. І зробимо більше.