Ходили босоніж і спали на землі: на Тернопільщині сім'я з 5 дітьми жила у халабуді у лісосмузі

У Тернопільській області виявили жінку з 5 дітьми, які жили у хижі посеред лісосмуги. Вони буквально спали на землі, ходили босоніж і не мали їжі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальницю відділу зв'язків із громадськістю Патрульної поліції області Олесю М'ялковську.

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На Тернопільщині діти жили посеред лісосмуги

М'ялковська розповіла, що стандартний виїзд мобільної бригади патрульної поліції завершився нестандартним повідомленням про те, що в посадці проживає сім'я з дітьми просто у хижі. Коли правоохоронці прибули на вказане місце, то виявили щось на кшталт халабуди, у якій жила жінка з п'ятьма дітьми віком від 4 до 9 років.

У хижі, яка створена з кількох палок, збитих цвяхами, та обтягнена аграрною плівкою, діти спали на землі. Там лежали лише брудні матрац та килимок. Крім того, діти ходили босоніж, бо не мали ані взуття, ані шкарпеток.



Сім'я жила у хижі / Фото Олесі М'ялковської



В яких умовах жили діти / Фото Олесі М'ялковської

Коли жінка, яка назвалася матір'ю дітей, зрозуміла, що приїхали поліцейські та представники соціальної служби, то почала сильно нервувати. Посадовці намагалися поспілкуватися з жінкою, однак вона відмовилася відповідати на запитання.

Я знаю, що можливо багато хто скаже про те, що можливо в неї складні життєві обставини, вона потрапила в критичну ситуацію, або щось інше, Але це не виправдання! На запитання, що вона зробила, щоб вирішити цю проблему, куди зверталася, які дії вчиняла – у відповідь була лише тиша. Бо це для них, на жаль, норма,

– написала М'ялковська.

Діти жили у хижі посеред лісосмуги – більше у галереї

Правоохоронці наголосили, що повз місце, де жили неповнолітні, щодня проходили люди. Однак ніхто не повідомляв про кричущий випадок. Правоохоронці закликали не залишатися осторонь подібних ситуацій, адже завжди можна залишити анонімний дзвінок.

"Дякую тому одному зі сотні (без перебільшення), хто таки звернувся в поліцію і повідомив про цю подію. Не будьте байдужими!" – закликала поліціянтка.

Наразі діти вже отримали всю необхідну допомогу. Їх помили, оглянули та нагодували. Нині на неповнолітніх чекає лікування у Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні.