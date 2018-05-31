Діти, які постраждали в ДТП у Білорусі, вже в Україні
Троє хлопчиків, які 13 травня у складі дитячої футбольної команди потрапили у ДТП на території Білорусі, вже перебувають в Україні. Рятувальники вертольотом доправили їх із сусідньої держави до сумської лікарні .
Про це інформують у прес-службі ДСНС України.
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У Сумах приземлився санітарний літак АН-26 Держслужби з надзвичайних ситуацій. На його борту перебувало троє хлопчиків, які у складі дитячої футбольної команди потрапили у ДТП на території Республіки Білорусь 13 травня,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що медичний літак ДСНС вирушив до міста Брест вранці 31 травня, а вже о 15:03 прибув до пункту призначення — у Суми.
В аеропорту Андрія, Артема та Платона зустріли співробітники Служби порятунку, міграційної та прикордонної служби, патрульної поліції, а також медики. Рятувальники допомогли транспортувати дітей до медичних автомобілів, а потім супроводили карети швидких до Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.
Додамо, що вранці 31 травня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман написав у своєму Twitter про те, що рятувальники мають намір забрати хлопчиків вертольотом додому.
Дітей повернули в Україну
Рятувальники забрали їх медичним літаком ДСНС
Наразі троє хлопців перебувають у сумській лікарні
Нагадаємо, страшна аварія за участю дітей трапилась у неділю, 13 травня, поблизу Бреста. Тоді автобус із дітьми врізався в автонавантажувач. Унаслідок цього загинув 13-річний хлопчик, ще один перебував у комі, п’ятеро – у тяжкому стані. Батьки та рідні постраждалих дітей перебували у Бресті в лікарні, де медики рятували життя школярів.