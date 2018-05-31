Український літак вилетів за дітьми, які постраждали в ДТП у Білорусі

Український літак вилетів до Білорусі за трьома дітьми-футболістами, які постраждали у ДТП 13 травня. За годину 3 дітей заберуть додому.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Twitter.

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"Наш літак вилетів до Білорусі за юними українськими футболістами, які потрапили в ДТП більше двох тижнів тому. За годину 3 дітей заберуть додому", – написав політик.

Наш літак вилетів до Білорусі за юними українськими футболістами, які потрапили в ДТП більше двох тижнів тому. За годину 3 дітей заберуть додому. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 31 травня 2018 р.

Нагадаємо, страшна аварія трапилась у неділю, 13 травня, поблизу Бреста, автобус із дітьми врізався в автонавантажувач. Унаслідок цього загинув 13-річний хлопчик, ще один – у комі, п’ятеро – у тяжкому стані. Батьки та рідні постраждалих дітей перебували у Бресті в лікарні, де медики рятували життя школярів.