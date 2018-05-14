ДТП з дітьми у Білорусі: мати постраждалого хлопця розповіла про обставини поїздки

Діти, що потрапили у моторошну аварію поблизу Бреста у Білорусі, не були членами футбольної команди, а їхали до Польщі з туристичною метою, щоправда у програмі був товариський футбольний матч. Всі хлопці були з різних міст Сумської області.

Про це розповіла жителька Сум Людмила Коровай – мати одного із хлопчиків, який постраждав унаслідок страшної аварії під Кам’янцем, передає TUT.BY.

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За її словами, про трагедію їй сповістили о 16:00 13 травня, а вже о 5:00 наступного дня вона була у Бресті. 14-річний син жінки наразі перебуває у дуже важкому стані (черепно-мозкова травма) в реанімації Брестської обласної лікарні та є нетранспортабельним.

"Поїздка до Польщі була туристичною, її організували для школярів із Сумської області. Поїхали діти з однієї області, але з різних шкіл. Навіть з різних міст. У програмі був товариський матч, звідси і з'явилася всюди інформація про те, що діти – футболісти", – зазначила Людмила.

Водночас вона додає, що водій автобус, на якому їхав і її син, зараз перебуває у Слідчому комітеті та після ДТП госпіталізації не потребував.

"Чому водій вибрав маршрут через Білорусь? Вони вирішили об'їхати платну дорогу, яка йде по Польщі", – констатувала мати постраждалої дитини.

Як підкреслюється у матеріалі, до білоруського Бреста приїхали батьки усіх потерпілих, окрім родичів загиблого хлопчика. Скільки вони тут пробудуть невідомо. Крім того, їм не довзволяютьбь нікуди переїзжати.