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ДТП з дітьми у Білорусі: мати постраждалого хлопця розповіла про обставини поїздки

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Аварія з дітьми у Білорусі трапилася у Кам'янці, що неподалік Бреста
Аварія з дітьми у Білорусі трапилася у Кам'янці, що неподалік Бреста / Соцмережі

Діти, що потрапили у моторошну аварію поблизу Бреста у Білорусі, не були членами футбольної команди, а їхали до Польщі з туристичною метою, щоправда у програмі був товариський футбольний матч. Всі хлопці були з різних міст Сумської області.

Про це розповіла жителька Сум Людмила Коровай – мати одного із хлопчиків, який постраждав унаслідок страшної аварії під Кам’янцем, передає TUT.BY. 

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За її словами, про трагедію їй сповістили о 16:00 13 травня, а вже о 5:00 наступного дня вона була у Бресті. 14-річний син жінки наразі перебуває у дуже важкому стані (черепно-мозкова травма) в реанімації Брестської обласної лікарні та є нетранспортабельним.

"Поїздка до Польщі була туристичною, її організували для школярів із Сумської області. Поїхали діти з однієї області, але з різних шкіл. Навіть з різних міст. У програмі був товариський матч, звідси і з'явилася всюди інформація про те, що діти – футболісти", – зазначила Людмила.

Водночас вона додає, що водій автобус, на якому їхав і її син, зараз перебуває у Слідчому комітеті та після ДТП госпіталізації не потребував.

"Чому водій вибрав маршрут через Білорусь? Вони вирішили об'їхати платну дорогу, яка йде по Польщі", – констатувала мати постраждалої дитини.

Як підкреслюється у матеріалі, до білоруського Бреста приїхали батьки усіх потерпілих, окрім родичів загиблого хлопчика. Скільки вони тут пробудуть невідомо. Крім того, їм не довзволяютьбь нікуди переїзжати.

Нагадаємо, страшна аварія трапилась у неділю, 13 травня, вранці. Поблизу Бреста, у Кам'янці, автобус із дітьми врізався в автонавантажувач. Унаслідок цього загинув 13-річний хлопчик, ще один – у комі, п’ятеро – у тяжкому стані. Батьки та рідні постраждалих дітей нині перебувають у Бресті в лікарні, де медики борються за життя школярів. Тіло загиблого хлопця з-за кордону доправлять спеціалізованим літаком.

Теги: Новини України Діти Новини Білорусі ДТП з дітьми у Білорусі Аварії та ДТП Неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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