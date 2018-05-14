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ДТП с детьми в Беларуси: мать пострадавшего мальчика рассказала об обстоятельствах поездки

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Авария с детьми в Беларуси произошла в Каменке, недалеко Бреста
Авария с детьми в Беларуси произошла в Каменке, недалеко Бреста / Соцсети

Дети, которые попали в жуткую аварию вблизи Бреста в Беларуси, не были членами футбольной команды, а ехали в Польшу с туристической целью, правда, в программе был товарищеский футбольный матч. Все ребята были из разных городов Сумской области.

Об этом рассказала жительница Сум Людмила Коровай – мать одного из мальчиков, который пострадал в результате страшной аварии под Каменцем, передает TUT.BY.

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По ее словам, о трагедии ей сообщили в 16:00 13 мая, а уже в 5:00 на следующий день она была в Бресте. 14-летний сын женщины сейчас находится в очень тяжелом состоянии (черепно-мозговая травма) в реанимации Брестской областной больницы и является нетранспортабельным.

"Поездка в Польшу была туристической, ее организовали для школьников из Сумской области. Поехали дети из одной области, но из разных школ. Даже из разных городов. В программе был товарищеский матч, отсюда и появилась везде информация о том, что дети – футболисты", – отметила Людмила.

В то же время она добавляет, что водитель автобуса, на котором ехал и ее сын, сейчас находится в Следственном комитете и после ДТП в госпитализации не нуждался.

"Почему водитель выбрал маршрут через Беларусь? Они решили объехать платную дорогу, которая идет по Польше", – констатировала мать пострадавшего ребенка.

Как подчеркивается в материале в белорусский Брест приехали родители всех пострадавших, кроме родственников погибшего мальчика. Сколько они здесь пробудут неизвестно. Кроме того, им не разрешают никуда переезжать.

Напомним, страшная авария произошла в воскресенье, 13 мая, утром. Вблизи Бреста, в Каменке, автобус с детьми врезался в автопогрузчик. В результате погиб 13-летний мальчик, еще один – в коме, пятеро – в тяжелом состоянии. Родители и родные пострадавших детей сейчас находятся в Бресте в больнице, где медики борются за жизнь школьников. Тело погибшего парня из-за рубежа доставят специализированным самолетом.

Теги: Новости Украины Дети ДТП с детьми в Беларуси Новости Беларуси Аварии и ДТП Несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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