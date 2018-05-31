12:05
31 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
30°C 18°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бронзовый Путин. Нездоровые политики России
Вєсті Кремля
00:01, сегодня
Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова
Вєсті.UA
21:55, 30 мая
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Украинский самолет вылетел за детьми, которые пострадали в ДТП в Беларуси

124 Читати новину українською
Украинский самолет вылетел в Беларусь за детьми, которые пострадали в ДТП в Беларуси
Украинский самолет вылетел в Беларусь за детьми, которые пострадали в ДТП в Беларуси / Фото из соцсетей

Украинский самолет вылетел в Беларусь за тремя детьми-футболистами, которые пострадали в ДТП 13 мая. Через час 3 детей заберут домой.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter.

Читайте также: ДТП с детьми в Беларуси: мать пострадавшего мальчика рассказала об обстоятельствах поездки

"Наш самолет вылетел в Беларусь за юными украинскими футболистами, которые попали в ДТП больше двух недель назад. Через час 3 детей заберут домой", – написал политик.

Напомним, страшная авария произошла в воскресенье, 13 мая, вблизи Бреста, автобус с детьми врезался в автопогрузчик. Вследствие этого погиб 13-летний мальчик, еще один – в коме, пятеро – в тяжелом состоянии. Родители и родные пострадавших детей находились в Бресте в больнице, где медики спасали жизни школьников.

Теги: Новости Украины Владимир Гройсман Новости Беларуси ДТП с детьми в Беларуси
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Аркадий Бабченко про инсценировку своей смерти
сегодня, 12:01 Аркадий Бабченко про инсценировку своей смерти
Аркадий Бабченко 75
Россия морочит голову: почему Лавров противоречит Путину?
сегодня, 10:01 Россия морочит голову: почему Лавров противоречит Путину?
Наталія Лебідь 641
Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
30 мая, 15:35 Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
1715
Единственный человек в мире, которому Путин не смог бы отказать в обмене Сенцова – Трамп
сегодня, 08:39 Единственный человек в мире, которому Путин не смог бы отказать в обмене Сенцова – Трамп
Блог Соцмережі 1777
Как Италия в эти дни неожиданно оказалась в центре внимания всего мира, особенно – Европы
30 мая, 23:00 Как Италия в эти дни неожиданно оказалась в центре внимания всего мира, особенно – Европы
622
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук