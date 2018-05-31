Украинский самолет вылетел за детьми, которые пострадали в ДТП в Беларуси
Украинский самолет вылетел в Беларусь за тремя детьми-футболистами, которые пострадали в ДТП 13 мая. Через час 3 детей заберут домой.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter.
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"Наш самолет вылетел в Беларусь за юными украинскими футболистами, которые попали в ДТП больше двух недель назад. Через час 3 детей заберут домой", – написал политик.
Напомним, страшная авария произошла в воскресенье, 13 мая, вблизи Бреста, автобус с детьми врезался в автопогрузчик. Вследствие этого погиб 13-летний мальчик, еще один – в коме, пятеро – в тяжелом состоянии. Родители и родные пострадавших детей находились в Бресте в больнице, где медики спасали жизни школьников.