Дитина з Маріуполя, що зганьбилась у "Лужниках", виправдалася за забутий текст: кумедне відео

У мережі бурхливо обговорюють дівчину з Маріуполя, яка забула текст у "Лужниках", коли дякувала "за порятунок дяді Юрі". Та сама Анічка поскаржилась, що її хейтять.

Дівчина виправдалася за забутий текст. Відповідне відео вже розповсюдилось мережею, інформує 24 Канал.

До теми Там складна історія, – влада Маріуполя розповіла про дитину, що забула слова на "Лужниках"

Дівчина з Маріуполя виправдалася, що забула текст на сцені у "Лужниках"

Як стало відомо, та сама Анічка зараз перебуває в окупованому Маріуполі. Вона поскаржилась, що її постійно хейтять та погрожують вбити.

За словами Анічки, під час виступу у "Лужниках" вона розгубилася на сцені, бо на неї дивилися з трибун.

Мене зараз дуже сильно хейтять, мене задирають через це і навіть погрожують вбити. Я зараз живу в Маріуполі. За мене заступаються подруги, бо багато людей не вірять, що я маріупольська,

– пробурмотіла дівчина.

Також "маріупольська" зірка заявила, що її нібито ніхто не змушував виступати. І щодо забутого тексту – вона нічого не змогла пояснити.

Окрім цього, дівчина додала, що той самий "дядя Юра" буцімто дійсно її рятівник і вони з ним довго не бачились.

Дівчина з Маріуполя виправдалася за забутий текст: дивіться відео

Що відомо про цю скандальну дівчину з Маріуполя

Раніше Петро Андрющенко розповів, що ця дівчина, яка забула слова і яку штовхали до військових, дійсно з Маріуполя. За його словами, там взагалі складна історія. Як виявилось, "зірка" з багатодітної сім'ї.

"Перед початком повномасштабного вторгнення її розлучили з матір'ю, яка мала глибоку депресію. Сусіди розповіли, що жінка не могла нормально реагувати через свій психічний стан і її вбили росіяни під час обстрілу", – повідомив Андрющенко.

За словами радника мера Маріуполя, у дівчинки залишилися брат та сестра. Пропагандисти не використовують брата і вона про нього не згадує.