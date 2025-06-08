У Києві 14-річного хлопця госпіталізували з численними травмами після падіння з мотузкової траси

В одному зі столичних парків 8 червня неповнолітній впав з мотузкової траси. Постраждалого ушпиталили з численними травмами.

Постраждалий зірвався з висоти близько півтора метра. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Підліток зірвався з мотузкової траси у парку

Інцидент стався 8 червня близько 14:40 у Дніпровському районі столиці. За попередньою інформацією, 14-річний хлопець зірвався з висоти під час проходження канатного атракціону. Його госпіталізували з численними травмами до медичного закладу.

На місті працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясовують деталі інциденту. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу України "Порушення вимог законодавства про охорону праці".

Поліція розслідує травмування дитини в столичному парку / Скриншот з відео місцевих Telegram-каналів

Деталі інциденту

Як повідомляє телеканал "Київ", потерпілий, ймовірно, важив близько 130 кілограмів і мав зріст приблизно два метри. Водночас у цієї мотузкової траси є обмеження щодо максимальної ваги. Воно становить 125 кілограмів. Як і чому підлітка допустили до проходження атракціону, наразі невідомо.

За даними ЗМІ, навантаження на канати передбачає допустиме відхилення у межах плюс-мінус 10 кілограмів.

Нагадаємо, у Полтаві на 9-річного хлопчика впала гілка з дерева. Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. До лікування залучено фахівців з Києва. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.