У Черкаській області судитимуть матір, 12-річна донька якої їздила до школи на квадроциклі

Перед судом постане 46-річна жителька села Боровиця Черкаського району, яка допустила до керування квадроциклом свою малолітню доньку. У листопаді 2024 року внаслідок інциденту на дорозі постраждав 11-річний пасажир.

Про це в середу, 21 травня, повідомили в Черкаській обласній прокуратурі, передає 24 Канал. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів до суду скерували обвинувальний акт.

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Що відомо про інцидент

За даними розслідування, протягом жовтня – листопада 2024 року власниця квадроцикла надавала своїй 12-річній доньці допуск до керування ним, знаючи, що дитина не має та не може мати права на керування транспортним засобом.

На початку листопада дівчинка поїхала на квадроциклі до школи. Після завершення навчання, рухаючись по одній із вулиць у селі Чорнявка Черкаського району з 11-річним пасажиром, з метою уникнення наїзду на перешкоду вона загальмувала.

Унаслідок чого відбулось падіння пасажира на дорожнє покриття з подальшим наїздом колеса квадроцикла на праву ногу потерпілого,

– йдеться в повідомленні.

Пасажир отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, його госпіталізували.

Матері загрожує покарання у виді штрафу від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з відповідальністю за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, на строк до 3 років або без такого.

Зверніть увагу! Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, нещодавно в соцмережах з'явилося відео, де 13-річний підліток керував автомобілем. Львівські правоохоронці встановили особи батьків, на матір склали адміністративні матеріали.