У Росії на виставці "трофейної" техніки рампа українського БТР придавила на смерть дитину
- На виставці у Комсомолі-на-Амурі 4-річний хлопчик загинув через падіння дверей бронетранспортера M113.
- Це сталося, ймовірно, через несправність гідравліки машини або дії іншої дитини всередині машини.
У Росії відбулася демонстрація "трофейної техніки НАТО" з війни в Україні. Втім, стався нещасний випадок, де загинула 4-річна дитина.
Двері бронетранспортера впали хлопчику на голову. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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У Росії дитину вбив люк бронетранспортера
У Комсомолі-на-Амурі відбувалася виставка "трофейної техніки НАТО", яку привезли з України.
До американського бронетранспортера M113 підійшов 4-річний хлопчик. У цей момент задня рампа машини відкрилася і впала дитині на голову.
Хлопчик помер у кареті швидкої.
Повідомляється, що по бронемашині лазали й інші діти. Очевидці розповіли, що у момент, коли хлопчик ходив біля бронемашини, усередині хтось з дітей натиснув на важіль відкриття дверей.
За іншою версією гідравліка бронетранспортера вийшла з ладу, рампа відкрилась сама.
Виставку на Театральній площі відкрили 25 квітня представники місцевої влади, заявивши про "патріотичне виховання підростаючого покоління".
На місце інциденту прибули екстрені служби, виставку закрили.