У Росії на виставці "трофейної" техніки рампа українського БТР придавила на смерть дитину

У Росії відбулася демонстрація "трофейної техніки НАТО" з війни в Україні. Втім, стався нещасний випадок, де загинула 4-річна дитина.

Двері бронетранспортера впали хлопчику на голову. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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У Росії дитину вбив люк бронетранспортера

У Комсомолі-на-Амурі відбувалася виставка "трофейної техніки НАТО", яку привезли з України.

До американського бронетранспортера M113 підійшов 4-річний хлопчик. У цей момент задня рампа машини відкрилася і впала дитині на голову.

Хлопчик помер у кареті швидкої.

Повідомляється, що по бронемашині лазали й інші діти. Очевидці розповіли, що у момент, коли хлопчик ходив біля бронемашини, усередині хтось з дітей натиснув на важіль відкриття дверей.

За іншою версією гідравліка бронетранспортера вийшла з ладу, рампа відкрилась сама.

Виставку на Театральній площі відкрили 25 квітня представники місцевої влади, заявивши про "патріотичне виховання підростаючого покоління".

На місце інциденту прибули екстрені служби, виставку закрили.