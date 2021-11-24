У дитсадках ліжка гріють пляшками з водою: на Кіровоградщині люди мерзнуть без опалення

У Світловодську Кіровоградської області люди протестують через відсутність опалення в будинках, дитсадках та школах. Через старі мережі тепло не доходить до будівель.

На жаль, жителі 40-тисячного міста вже не вперше мерзнуть холодну пору року. Тому й виходять на протести.

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У Світловодську люди мерзнуть без опалення

Без опалення у Світловодську, що на Кіровоградщині, перебувають будинки, дитячі садки та школи. Учні змушені навчатися дистанційно або мають скорочені заняття. У дитсадках ліжка дітям гріють пляшками з гарячою водою.

Водночас котельні працюють, та тепло до будинків не доходить через численні пориви у мережах.

Люди протестують, мер обіцяє вирішити питання

У зв'язку з критичною ситуацією з подачею тепла 23 листопада місцеві жителі вирішили перекрити рух транспорту центральною вулицею міста.

До протестувальників приїхав міський голова Андрій Маліцький. Він попросив припинити акцію та пообіцяв вирішити проблему з опаленням найближчими днями.

Щоб у нас не відбувалося оцих гідроударів, після яких почергово лопає вже у внутрішніх мережах, а тоді спускається система, просідає котельня. Зараз ця робота проводиться,

– запевнив Маліцький.

В області кажуть про необхідність оновлення мереж

Натомість обласна влада переконана, що у Світловодську вже давно треба збудувати модульні котельні та прокласти нові трубопроводи, адже старі згнили.