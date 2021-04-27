У дитсадку Запоріжжя 4-річна дитина випала з вікна і травмувалася

У Запоріжжі в одному з дошкільних навчальних закладів стався прикрий інцидент. З вікна другого поверху випав 4-річний хлопчик. З численними травмами дитину госпіталізували у місцеву лікарню.

Інцидент трапився 26 квітня, приблизно о 18:00 у дитсадку Запоріжжя, що на вулиці Дудикіна.

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Дитина випала з вікна дитсадка

У місцевому дитячому садочку 4-річний хлопчик випав з вікна другого поверху.

Видання Depo.Запоріжжя з посиланням на поліцію пише, що хлопчик перебував у своїй групі наодинці, відчинив вікно та перехилився на підвіконня. Після цього дитина випала на піддашок вхідних дверей, а потім на землю.

Слідчі Запорізького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.

У хлопчика численні травми

Хлопчика госпіталізували. Лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, закриту травму шийного відділу хребта, закриту травму грудної клітки та живота, закритий перелом кісток тазу.