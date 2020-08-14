У Дніпрі 13 серпня сталася ДТП, у якій постраждала дитина. На вулиці Зорі 8-річного велосипедиста збив 9-річний хлопчик на дитячому квадроциклі.

Деталі ДТП розповіла мама постраждалого, яка зателефонувала у поліцію і повідомила, що її сина збив водій квадроцикла. Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області.

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Як виявилося, за кермом квадроцикла був 9-річний хлопчик. Правоохоронці дізналися адресу дитини та провели розмову з його батьками.

Постраждалого велосипедиста доправили до лікарні. Його життю нічого не загрожує. Попередньо, у хлопчика діагностували забої та синці.



Дитяча ДТП у Дніпрі / Фото Нацполіції

Поради поліції для батьків

Українські поліцейські звернулися до батьків з проханням бути свідомими та дбати про безпеку своїх дітей. Малюкам необхідно пояснити правила дорожнього руху для велосипедистів та пішоходів, а також купити засоби пасивної безпеки – шоломи, наколінники та світовідбивачі.