Дітям можуть ампутувати ноги, – Гайдай про постраждалих від російських атак в Лисичанську

На Луганщині не припиняються ворожі обстріли. У тамтешній ОВА розповіли подробиці про дітей, які постраждали через атаку росіян в Лисичанську.

Про це розповів Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА. Він пояснив, що область уже чітко почала відчувати ескалацію війни.

Ми готові й очікуємо ескалації, окупанти підтягують техніку, – глава Луганської ОВА​

Ситуація на Луганщині стає все складнішою

За словами Гайдая, починаючи з 29 березня, обстріли взагалі не зупиняються.

Російські окупанти цинічно гатять по житлових кварталах.

Один зі снарядів влучив у дитячий садочок й житловий будинок в Лисичанську.

Наслідки ворожого обстрілу Лисичанська

Раніше Гайдай заявив, що окупанти вже захопили 70% області. Проте ЗСУ продовжують тримати оборону, ворог далі не просунувся.

На жаль, внаслідок атаки постраждала родина з 4 людей. Раніше Гайдай розповів, що батьки знали вогнепальних осколкових поранень, але їх стан стабілізувався. Діти 2 та 8 років – у тяжкому стані.

На жаль, лікарі кажуть, що навіть, можливо, доведеться ампутувати ноги дітям. Зараз лікарі рятують їм життя,

– зазначив глава ОВА.

"Обстріли набагато потужніші, ніж були раніше. Ситуація важка", – наголосив він. Й додав, що на Луганщині немає гуманітарних коридорів, але наразі є можливість виїжджати.

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