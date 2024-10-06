Дуров розповів, що його дівчина втратила дитину через стрес у Франції

Ще на початку вересня у мережі обговорювали ймовірну вагітність супутниці Павла Дурова, Юлії Вавілової. Наразі дівчина розповіла, що днями вона втратила дитину через стрес.

Вочевидь причиною цього стало затримання росіянина Павла Дурова у Парижі ввечері 24 серпня. Його звинувачували у сприянні торгівлі наркотиками та злочинам, пов'язаним з дітьми.

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Дівчина Дурова втратила дитину через стрес

Як розповіла Юлія у своєму телеграм-каналі, вже наступного дня після затримання Дурова, 25 серпня, вона дізналася про вагітність. На тлі цього лікар радив їй утриматися від допитів французької поліції, оскільки стрес міг негативно вплинути через ранній термін.

Жінка розповіла, що її звинувачували в арешті засновника відомого месенджера, поширюючи різноманітні "теорії змови". За її словами, внаслідок цього у неї почалися панічні атаки та переживання.

Усе навалилося відразу: і арешт Павла, і брехня, і ненависть у мій бік. У мене не було доступу до соціальних мереж, телефону, нічого не було. Я не могла відповісти, і мені довелося все це прийняти,

– розповіла Юлія.

За словами Дурова, про вагітність своєї супутниці йому розповіли лише на третій день після затримання у Парижі. Пізніше він дізнався, що поліція не повідомляла йому про це, оскільки "обставини були не зовсім святкові".

"Я дізнався, що поки мене не було, тиск на Юлю був шалений. Якийсь блогер пустив чутки, що вона "агент Моссаду". Інші люди придумали безглузду ідею, що саме її повідомлення спонукали поліцію зустріти мене в аеропорту", – розповів він.

Два дні тому, 4 жовтня, Вавілова відвідала лікаря, який спостерігав за її вагітністю. Після візиту стало відомо про те, що вона втратила дитину.