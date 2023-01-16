Втратила чоловіка та батьків: у Дніпрі з-під завалів дістали рідних дівчини з фото на руїнах

Фото дівчини, яка сидить у Дніпрі на руїнах знищеного російською ракетою будинку, облетіло весь світ. Нею виявилась 23-річна Анастасія Швець.

Коли росіяни вдарили по багатоквартирному будинку у Дніпрі 14 січня, Настя була у ліжку. Її накрило дверима.

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Втратила коханого на війні та батьків під час ракетного удару

Настя жила з батьками. Коли її евакуювали, вона не знала, чи вижили її тато з мамою. Переконана, що на момент, коли стався вибух, вони перебували на кухні.



Анастасія Швець / Фото hromadske

"Я не знаю де батьки. Кажуть, що бачили живими, я впевнена, що вони були на кухні, якої вже нема. Рятуватись я не хотіла, хотіла, щоб знайшли батьків. Розумію, що Річарда (ймовірно, домашній улюбленець) вже нема. Він навряд вижив", – розповіла дівчина у мережі.

Згодом стало відомо, що батьки дівчини загинули. Маму та тата Анастасі дістали з-під завалів ввечері 15 січня. Про це повідомила волонтерська організація "Кішки шукають дім – Вірність".

Мати дівчини Наталія була волонтеркою в "Кішки шукають дім – Вірність".

Ми плакали сьогодні разом з котиками з притулку, де так багато нагадує про Наташу. Ось лежаночка, яку вона подарувала! А це кігтєдрапки від неї. А тут вона вичісувала надпухнастих. А минулої неділі пригостила працівників капкейками, які сама робила. І мала бути тут поряд з нами зараз, бо Наташа приходила допомогати у вихідні, коли працівників не вистачало,

– йдеться у повідомленні.



Мама Анастасії / Фото ГО "Кішки шукають дім – Вірність"

Що відомо про Анастасію Швець

Трагедія, що сталася 14 січня – не єдина, яку Настя пережила за останній час. У вересні дівчина втратила свого коханого – Владислава із позивним "Фотік". Чоловік захищав Україну на фронті.

Дівчина наголошує, що не хотіла для себе такої "популярності". Зараз вона лише хоче до батьків.

"Згадую дурні жарти батька сьогодні, як з мамою фоткали цуценят. Їли мамин Удон. Я стала популярною, хоча і не хотіла цього, майже кожен паблік мене публікує. А я хочу до батьків. Мені боляче. Чи я існую взагалі?" – написала вона в інстаграмі.

14 січня Росія вкотре завдала масованої ракетної атаки по Україні. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в Дніпрі. Станом на 10:30 ранку 16 січня відомо про 36 загиблих.