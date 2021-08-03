Не вірить у самогубство: дівчина Шишова розповіла про останні дні активіста

Правоохоронці перевірятимуть, що призвело до смерті білоруського активіста Віталія Шишова. Дівчина померлого заявила, що не вірить у версію про самогубство.

Божена Жолудь разом з Віталієм Шишовим переїхала з білоруської Річиці до Києва у серпні 2020 року. Пара втікала від переслідування з боку режиму Лукашенка.

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Дівчина розповіла, що в Україні активіст працював в IT-сфері, був фрілансером. На батьківщині у нього не залишилося батьків чи інших рідних – усі померли.

Було погане передчуття

Жолудь зазначила, що Віталій не скаржився на те, що за ним стежать. Проте останнім часом хлопець став уважнішим до різних деталей. Зокрема – с постерігав за автомобілями, які під'їжджали, та за тим, хто з них виходив.

Активістка пояснила, що прямих погроз Шишову не надходило, але у нього було погане передчуття. Про це він з нею не говорив, проте за тиждень до смерті написав спільному знайомому: попросив доглянути за коханою, якщо з ним щось трапиться.

Дівчина не вірить у самогубство

Співмешканка активіста перед трагедією не помічала в його поведінці чогось дивного. "Ми обидва тиждень хворіли, лежали в ліжку, дивилися фільми. Звичайно, настрій хворої людини не був піднесеним, але у Віталія не було поганих думок", – підкреслила Жолудь. Вона не вірить, що коханий міг покінчити життя самогубством.

У нього не було підстав для цього. До того ж, він не міг зі мною так вчинити. У нас були спільні плани на майбутнє,

– пояснила дівчина.

Крім цього, вона розповіла, що Віталій не завжди виходив на ранкову пробіжку, а лише періодично, коли було бажання. Саме так було й 2 серпня, білоруський активіст зранку вийшов з дому, після чого перестав виходити на зв'язок.

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