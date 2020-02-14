Дівчина на позашляховику протаранила вантажний потяг у Дніпрі: фото, відео
У Дніпрі на вулиці Яхневського, що на Лівому березі, позашляховик Тoyota Prado зіткнувся з вантажним потягом, що здійснював маневр. За кермом машини перебувала дівчина. Інцидент трапився увечері 13 лютого.
Як пише ресурс "Дніпро оперативний", ДТП сталася через те, що дівчина-водій здійснювала обгін вантажного автомобіля, що стояв на заборонний сигнал, і у цей час не помітила потяг, який рухався залізницею в цьому ж місці.
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В результаті зіткнення машина зазнала пошкоджень. На щастя, сама водійка не постраждала та змогла покинути місце події самостійно. Щоправда, через аварію рух вулицею тимчасово довелося перекрити.
Внаслідок зіткнення з потягом жінка-водій не постраждала
На місці працювала поліція, яка зафіксувала деталі інциденту.
Дивіться відео з місця зіткнення позашляховика та потяга в Дніпрі
До слова, напередодні увечері в Києві легковик зіткнувся з пасажирським автобусом. У результаті постраждали чотири людини, зокрема вагітна жінка.
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