Дівчинці було лише 4 роки: ще одна смерть дитини під час сутичок у Казахстані
8 січня 2022 , 15:31Читать новость на русском
Джерело:ORDA
У Казахстані шостий день тривають масштабні акції протесту. Внаслідок заворушень на вулицях Алмати загинула 4-річна дівчинка.
Батько дитини розповів, що 6 січня вона вирушила машиною разом зі своїм дядьком за продуктами. Проїжджаючи площею, в автомобіль влучила куля, яка потрапила дівчинці у голову.
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На момент трагічного інциденту в транспортному засобі перебували ще двоє дітей брата чоловіка. Неповнолітні зазнали поранень, а одна із них – учениця 9 класу – перебуває у реанімації.
На продірявленій кулями машині чоловік з центру міста оперативно відвіз їх до лікувального закладу.
Смерть 11-річного хлопчика у Казахстані
- В Алмати батьки разом із дітьми прогулювалися містом, коли пролунали постріли.
- Вони стали для 11-річного хлопчика фатальними – куля зачепила дитину та вбила її.
- Неповнолітнього намагалися врятувати лікарі, однак, на жаль, безрезультатно.