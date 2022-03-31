Диверсант на велосипеді: прикордонники затримали учасника ДРГ на Київщині

Чоловік маскувався під містянина та їздив на велосипеді в межах населеного пункту, де здобував інформацію. Його затримали українські прикордонники на території Київщини.

Він виявився громадянином України. У диверсанта правоохоронці виявили безліч предметів для стеження та навіть зброю. Таку інформацію повідомили на сторінці Державної прикордонної служби України у фейсбук.

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За попередніми даними, у можливого учасника ДРГ правоохоронці виявили радіостанцію, яка сканує радіочастоти та флеш-носії. Зокрема, в мобільному телефоні знайшли контакти осіб з Росії та можливу переписку з ворожими кураторами.

Також був проведений обшук помешкання диверсанта. Там правоохоронці знайшли техприлади, зброю та патрони.

Фото з обшуків оселі учасника ДРГ / Фото ДПСУ

"Прикордонники оперативно-розшукового відділу ОКПП "Київ" провели з чоловіком фільтраційні заходи, після чого передали співробітникам Служба безпеки України", – зазначається у повідомлення ДПС України.

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