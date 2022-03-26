Диверсанти намагаються продертися у Київ, переодягаються у цивільний одяг
Джерело:Міноборони
Російські окупанти не полишають надій захопити Київ. Диверсійно-розвідувальні групи ворога використовують цивільний одяг, щоб проникнути у столицю.
ДРГ противника використовують цивільні авто
Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Повідомляється про активізацію ДРГ противника у Київській області.
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Ворог не полишає надій проникнути у столицю. Для цього окупанти переодягаються в цивільний одяг.
Також вони використовують автомобілі, які викрали в цивільного населення.
Диверсійно-розвідувальні групи противника, що знаходяться на території Київської області, не полишають спроб проникнення до столиці. Диверсанти переодягаються у цивільний одяг та використовують викрадені у цивільного населення автомобілі,
– йдеться у повідомленні Міноборони.
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