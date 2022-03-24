Диверсанти підбурювали українських військових до "руского міра", – СБУ
Джерело:телеграм СБУ
Злочинці, що працювали на Росію, намагались підбурювати українських військовослужбовців до антидержавних дій.
Зокрема, вони "працювали" у Кіровоградській області. Службі безпеки України вдалося їх нейтралізувати.
До слова Львівські десантники знищили диверсантів, які використовували цивільні авто: промовисті фото
"Ми продовжуємо системно викривати й затримувати колаборантів і зрадників", – наголосили там.
Так, повідомляється, що представники диверсійно-розвідувальних груп ще з початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну пропагували ідеї "руZZкого міра", як пишуть в СБУ.
Також вони підбурювали українських військових до антидержавних дій,
– зазначили у відомстві.
Вони запевнили, що усі затримані – відповідатимуть за свої дії перед законом.