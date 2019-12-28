Диверсанти, терористи, вбивці: стали відомі нові прізвища людей, яких можуть віддати Росії

Обміняти на українців, захоплених проросійськими бойовиками, начебто збираються осіб, яких звинувачують або які вже засуджені за терористичні акти, диверсії та вбивства. Сам обмін заплановано на неділю, 29 грудня, об 11 годині ранку на КПП "Майорське".

Одеса

Як пише "Думская" з посиланням на джерело в СБУ, суд в Одесі звільнив з-під варти:

Підозрюваних у підриві волонтерських центрів Олександра Шевцова, Ігоря Удовенка, Євгенія Подмазка і Катерину Фотєву.

Олександра Шевцова, Ігоря Удовенка, Євгенія Подмазка і Катерину Фотєву. Організатора вибуху під стінами обласного управління СБУ Володимира Грубника

під стінами обласного управління СБУ Володимира Грубника І ще 6 осіб із подібними звинуваченнями.

Усі вони, за даними видання, вже вийшли з СІЗО – їх вивезли на КПВВ "Майорське" біля Горлівки, де й планують здійснити обмін.

До теми: Яка доля чекає полонених, яких Україна віддасть Росії

Одеське видання "Таймер" стверджує, що Росії передадуть активіста-антимайданівця та фігуранта справи про загибель людей в Одесі 2 травня 2014 року Сергія Долженкова.

"Думская" також переконує, що Росії віддадуть:

Костянтина Калашникова (засуджений на 13 років за диверсію на залізниці),

на залізниці), Дениса Шатунова (засуджений на 10 років за організацію замовного вбивства, яке вдалося запобігти).

Дніпро

27 грудня суд у Дніпрі звільнив з-під варти Дар’ю Мастікашеву та Олександра Каратая. Їх підозрюють у державній зраді. Обоє підписали угоди про визнання провини, отримали вироки по 2 роки 4 місяці й 11 днів позбавлення волі. Та зараз їх готують до обміну, пише "Радіо Свобода".

Мастікашева та Каратай, за даними слідства, у 2017 році організували виїзд колишніх українських військових "на роботу" до Росії – а насправді планували використовувати їх для диверсій на догоду російським спецслужбам.

Запоріжжя

Суд у Запорізької відпустив Миколу Бутрименка, якого включили до списку на обмін. Про це також пише "Радіо Свобода".

Бутрименка підозрюють у причетності до загибелі спецпризначенців на Донбасі у 2014 році.

Харків

Ще 26 грудня суд у Харкові випустив з-під варти Максима Мисяка. Про це у фейсбуці розповів адвокат Мисяка Олександр Каленик.

Максима Мисяка обвинувачують у трьох вбивствах протягом 2013 та 2014 роках та підготовці замаху на депутата Харківської облради Ігоря Котвіцького.

28 грудня суд мав би оголосити вирок Володимиру Дворнікову, Віктору Тетюцькому і Сергію Башликову. Прокурори раніше клопотали про довічне, однак вже зараз просять звільнити під особисте зобов'язання, бо РФ хоче їх обміняти.

Дворнікова, Тетюцького та Башликова підозрюють в організації вибуху біля Палацу спорту 22 лютого 2015 року, тоді загинули чотири людини.

Кого ще Україна готова віддати Росії, щоб повернути своїх бранців – дивіться у сюжеті 24 каналу.