Техніка, яку вже не випускають: партизани у Воронежі знищили рідкісний кран РЖД

Агенти "Атеш" провели успішну диверсійну операцію у Воронежі. Партизани знищили рідкісний відновлювальний залізничний кран.

Про це повідомили в "Атеш".

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Як партизани провели диверсію у Воронежі?

Агенти "Атеш" на залізничній станції у Воронежі знищили важкий відновлювальний залізничний кран серії EDK-300/5. Така техніка є дуже рідкісною та вже давно не виготовляється.

Кран був призначений для проведення складних аварійно-відновлювальних робіт на залізниці та здатний підіймати вантажі вагою до 300 тонн.

Таких кранів у розпорядженні РЖД залишилися одиниці, а кожна втрата критично ускладнює відновлення пошкодженої інфраструктури та ліквідацію наслідків аварій на ключових вузлах,

– заявили в "Атеш".

Також партизани наголосили, що заміна такого обладнання потребуватиме багато часу та ресурсів, а наразі залізнична логістика в регіоні працює з обмеженими можливостями відновлення.

Що ще відомо про успішні операції агентів "Атеш"?

Агент партизанського руху "Атеш", який працює на казанському підприємстві АТ "ЕНІКС", передав великий масив закритої технічної документації щодо російських безпілотних комплексів. З отриманих документів стали відомі робочі радіочастоти дронів, а також низка вразливостей їхніх систем захисту від засобів радіоелектронної боротьби.

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