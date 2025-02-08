Росіяни скаржаться на пошкодження кабелю "Ростелекому" у Балтійському морі

Нещодавно у Балтійському морі було пошкоджено кабелі. Росіяни бідкаються на пошкодження і свого кабеля.

У Фінській затоці пошкоджено два російських кабелі зв’язку, що з’єднують Санкт-Петербург і Калінінград. Про це пише 24 Канал із посиланням на берегову охорону Фінляндії.

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Тривають ремонтні роботи

У Фінській затоці пошкоджено підводний кабель "Ростелекому". Росіяни кажуть про випадок "зовнішнього впливу".

У грудні 2024 року в цьому ж місці було пошкоджено підводні кабелі, що з'єднують Фінляндію та Естонію. Серед головних підозрюваних – Росія.

Ремонтні роботи на "Ростелекому" кабелі "Балтика" почалися 8 лютого, хоча про вихід обладнання з ладу російська сторона повідомила фінську ще 27 грудня.

Раніше у Норвегії затримали судно "Silver Dania" з російським екіпажем, підозрюване у причетності до пошкодження оптоволоконного кабелю між Латвією та Швецією. Затримання відбулось на вимогу влади Латвії, а судноплавна компанія з Бергена заперечує будь-яку провину.

Згодом судно відпустили.