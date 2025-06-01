"Атеш" провів феєричну диверсію на Донеччині: окупанти не отримали паливо вчасно

Партизани вдарили по логістиці Росії на окупованій території. Унаслідок диверсії потяг із паливом для армії ворога не прибув вчасно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

Дивіться також Саботують виконання бойових завдань: на Херсонщині російські військові підпалюють власні позиції

Що відомо про диверсію біля Ясинуватої

Агент руху "Атеш"спалив релейну шафу на відрізку залізниці, що проходить важливим маршрутом до Донецька. Мовиться про об'єкт біля Ясинуватої, що на Донеччині.

Поблизу цієї залізничної гілки розташовані військові частини, склади та промислові підприємства, тому тут регулярно проходять військові вантажі для постачання окупаційних військ,

– вказали у русі опору.

Партизани обрали слушний момент для удару, у результаті чого потяг з паливом для окупантів прибув зі значним запізненням, що порушило плани ворога.

"До Дня Конституції України ми нагадуємо окупантам, що це – незалежна та вільна країна. А Донецьк завжди буде українським!" – наголосили там.

Партизани спалили релейну шафу в Ясинуватій: дивіться відео

Днями в "Атеш" розповіли, що голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов переміщається у супроводі мобільного комплексу РЕБ. Він побоюється можливого удару FPV-дроном з метою його ліквідації.