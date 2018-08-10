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Дивне рішення: яку клавіатуру міг отримати iPhone в 2007 році

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Яку клавіатуру міг отримати iPhone в 2007 році
Яку клавіатуру міг отримати iPhone в 2007 році / unsplash

Колишній дизайнер інтерфейсів компанії Apple Кен Косієнда розповів, що iPhone міг отримати жахливу клавіатуру із режимом T9, якби не перфекціонізм керівництва корпорації з Купертіно. За словами дизайнера, тоді команда розробників отримала завдання спроектувати клавіатуру для iPhone, якого вони навіть не бачили.

Про це повідомляє Appleinsider.

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Єдиним, від чого тоді слід було відштовхуватися розробникам, була ширина клавіш, яка не повинна бути менше 44 пікселів. Недотримання цієї вимоги збільшувало ризик не потрапити по клавіші, роблячи всю клавіатуру малопридатною для використання.

Проект клавіатури, яку запропонував Косієнда для iPhone
Проект клавіатури, яку запропонував Косієнда для iPhone

Косієнда, за його словами, знайшов рішення цієї проблеми в об'єднанні кількох клавіш в одну, як це було реалізовано в кнопкових смартфонах, за тим лише винятком, що всього повинно було бути три ряди по чотири блоки в кожному. Спеціально для цієї клавіатури планувалося розробити вбудований словник, який підбирав би слова за принципом T9.

Скотт Форстолл, який тоді керував процесом розробки інтерфейсу iOS, вибрав проект Косієнди як один з кращих, проте він мав пройти затвердження Філа Шиллера і Тоні Фаделла.

Клавіатура Косієнди для iPhone мала дуже дивний вигляд
Клавіатура Косієнди для iPhone мала дуже дивний вигляд 

Демонстрація проекту клавіатури Шиллеру закінчилася, ледь почавшись.

Здається, пройшло не більше двох хвилин, як Філ відклав прототип і висловив своє незадоволення. Фаделлу і зовсім знадобилося менше хвилини, щоб зрозуміти, що розробка не гідна того, щоб з'явитися в релізній версії iPhone,
– розповів Косієнда.

Як виглядала б клавіатура Косієнди на iPhone
Як виглядала б клавіатура Косієнди на iPhone

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Невдача змусили Косієнду переосмислити все те, чим він керувався при створенні колишньої клавіатури, і спроектувати те, що споживачам потрібно було побачити в iPhone в січні 2007 року.

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Теги: Техно Смартфони Apple iPhone
Джерело: 24 Канал
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