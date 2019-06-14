Дивні таємниці СБУ: російські дружини керівників і приховані декларації

Скільки часу займає оформлення українського громадянства? Місяць, пів року, може, рік чи два?

Ні, виявляється і 20 років замало для того, щоб замінити червоний паспорт з двоголовою куркою на синю книжечку з тризубом – доведено дружиною нинішнього в.о. голови СБУ Івана Баканова.

Патріоти можуть на мене фиркнути, мовляв, що таке кажеш: громадянство, це не якась там паперова книжечка – Батьківщина має бути в серці. Абсолютна правда. Тут і сам Баканов, до речі – друг дитинства Зеленського, запевняє, що його дружина насправді щира патріотка. Але хіба щирого патріота не має тіпати, коли він бере в руки свій російський паспорт?

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Утім, у Баканова і тут є просто геніальне пояснення. Його дружина з 1998 року не спромоглася замінити паспорт через... "папєрєднікав". Мовляв, до президента Зеленського при владі були суцільні корупціонери, а його родина чесна і не хотіла давати хабарів чиновникам, які, як каже Баканов, "годувалися на громадянстві". Тепер от все змінилося, і його дружина дуже швидко стане українкою.

Це тішить. Але також маю визнати – нашим вартовим незалежності наче пороблено. Складається враження, що без дружини-росіянки взагалі неможливо в СБУ зробити кар'єру. Бо те саме російське громадянство мала дружина одіозного полковника і першого заступника Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка. Він на камеру брехав і розмахував її українським паспортом. А тим часом, уся його дуже заможна родина (з незрозумілими статками) мала російські паспорти й регулярно каталася в окупований Крим.

Шановні СБУшники, ви знущаєтеся? Ви відмовляєтеся свої декларації про статки оприлюднювати, аргументуючи це тим, що через них ворог може про вас і ваші родини щось дізнатися (це брехня, адже персональні дані в деклараціях приховані). Що такого нашому ворогові про вас і ваші родини ще невідомо? Адже ваші родини, як ми бачимо, громадяни ворожої нам Росії.

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