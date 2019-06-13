Готова до роботи під прикриттям: реакція соцмереж на російське громадянство дружини Баканова

Тимчасово виконуючий обов'язки голови СБУ Іван Баканов 12 червня визнав, що його дружина має російське громадянство. Мовляв, отримала його в часи розпаду СРСР, бо навчалася у Росії. Утім, минуло два десятки років, відколи дружина Баканова живе та працює в Україні, та українського громадянства у неї як не було, так і немає. Користувачі соцмереж вибухнули саркастичними коментарями з цього приводу.

Іван Баканов переконує, що його дружина – Оксана Лазаренко – зараз у процесі оформлення українського громадянства. Раніше родина цим питанням не займалася, адже, мовляв, "отримання громадянства багато років було корумпованою годівницею для чиновників".

Як заступник голови СБУ Баканов пояснив наявність у його дружини громадянства Росії – читайте у матеріалі 24 каналу.

Слова Баканова викликали бурхливу реакцію соцмереж. Олії у вогонь підлила й відповідь Баканова журналістам програми "Схеми" на пряме запитання: "Чи подала Ваша дружина вже заяву на отримання українського громадянства?" Тимчасовий очільник СБУ та призначенець президента Зеленського сказав буквально наступне: "Ви можете прочитати мій коментар і зробити висновки".

Ви, певно, вже чули, що дружина Івана Баканова – який тимчасово виконує обов'язки очільника СБУ і має допуск до держтаємниці – має російське громадянство?



Баканов на випередження заявив про це зі сторінки СБУ в Facebook. Та з цього допису незрозуміло:...https://t.co/joN6JojLEN pic.twitter.com/QWLEYG1jQv — Схеми (@cxemu) 13 июня 2019 г.

У коментарі Баканова, зазначимо, відповіді на питання "Схем" не міститься. Хіба пан Баканов пропонує робити висновки з фрази: "Знаходиться в процесі оформлення українського громадянства".

Тим часом призначення Зеленським Баканова до СБУ користувачі соцмереж нещадно критикували.

Наприклад, Василь Бариляк нагадав про Петра Порошенка, який тривалий час не звільняв першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка, дружина якого мала російське громадянство. Схожість ситуацій важко не помітити, однак, можливо, іронізує Бариляк, "причетність до "95 кварталу" автоматично надає індульгенцію?"

Також користувачі висловили подив щодо спеціальної перевірки СБУ, яка повважала громадянство дружини Баканова неважливим. Нагадаємо, Баканов у тому ж коментарі наголосив, що спецперевірка не виявила перешкод для доступу Баканова до державної таємниці.

Ця перевірка, пише Валерій Пекар, "скидається скоріше на спосіб доведення співробітниками СБУ своєї важливості, ніж на професійну процедуру".

Або спецперевірка не виявила громадянства РФ, або зробила висновок, що це неважливо, або ніхто нікого не перевіряв. Я не знаю, який із трьох варіантів гірший,

– підсумував Пекар.

Журналіст Олександр Михельсон розповів, як і за яких обставин особисто він відмовлявся від російського громадянства.

"Я свій російський паспорт спокійно послав у відомому напрямку ще 20 з плюсом років тому. От якось не було в мене з цим проблем таких, як у дружини Баканова", – зазначив Михельсон.

Facebook-паблік "Баба і кіт" вважає, що проблема не у російському громадянстві.

"Біда більше в тому, що дружина Баканова живе тут (в Україні – 24 канал) з 1998 року і навіть не думала міняти громадянство на українське. Тому що паспорт РФ завжди був їй більш цінним", – пишуть адміни пабліку.

Людмила Кушнір просто дивується: "Невже українське громадянство оформлюють 20 років??? Чи в дружини Баканова просто не було такої потреби, допоки чоловік не очолив СБУ?"

Інші користувачі не дивуються – лише жартують. Мовляв, а чим вам не задоволені? "Жінка Баканова вже готова до роботи під прикриттям в Росії", – пише Антон Ходза.

"Вона не росіянка, у неї просто паспорт російський", – іронізує Роман Кушнарьов.

Цікаво, що Іван Баканов вже потрапляв у скандал – невдовзі після свого призначення до СБУ 22 травня. Виявилося, що соратнику президента Володимира Зеленського по "Кварталу" Івану Баканову дали звання лейтенанта, щоб його можна було призначити першим заступником голови Служби безпеки України і щоб він мав доступ до секретної інформації.

Хто такий Іван Баканов: біографія нового заступника голови СБУ – у матеріалі 24 каналу.

До слова, оскільки з 27 травня голова СБУ Василь Грицак у відпустці, то обов'язки голови СБУ виконує саме Іван Баканов.