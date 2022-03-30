Дивно толерувати під час війни агентуру ворога, – Юрчишин пояснив, чому хочуть заборонити УПЦ МП

Через війну в Україні нарешті вирішили заборонити російську церкву, зокрема в УПЦ Московського патріархату. Депутати вважають, що це потрібно було зробити давно, бо деякі священники є агентурою ворога.

Народний депутат Ярослав Юрчишин розповів в ефірі 24 каналу, що закон передбачає перехідний період, який дає змогу церковним структурам повернутися в ПЦУ і відновити історичну справедливість.

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За його словами, позиція Епіфанія і керівництва ПЦУ така – вони вважають, що ефективніше буде, коли процес переходу УПЦ МП людей в ПЦУ будуть природними.

Чому це питання підняли лише зараз? Юрчишин каже, що досить дивно толерувати під час війни відкриту агентуру ворога, яка навіть не приховує своїх ворожих цілей.

Він розповів, що в середовищі Московського патріархату вже є досить серйозний розкол. Наприклад, окремі священники однієї з єпархій виступали разом з вірянами за те, що потрібно відмовлятися від церкви окупанта і воз’єднуватися з канонічній ПЦУ.

Але керівництво церкви вирішили силою замінити священників, які дотримуються проукраїнської позиції, і поставити промосковських. Водночас віряни не пустили в храм священника, який орієнтувався на Росію.

До того ж, як нагадав народний депутат, безліч священників Московського патріархату, які фактично є мережею агентури, періодично затримуються СБУ та розвідкою.

Це вкажує, що з цією агентурною мережею потрібно щось робити. Ключове завдання не закон, а загалом можливість позбутися цієї "ракової пухлини". І навряд це призведе до якось розколу, зважаючи, як росіяни обстрілюють храми та церкви,

– наголосив Юрчишин.

До слова, в Україні планують повністю заборонити діяльність Російської православної церкви для захисту суверенітету та територіальної цілісності держави. Вже навіть подали відповідний законопроєкт до Верховної Ради.

Що передбачає законопроєкт щодо РПЦ: коротко

Усю церковну власність управління РПЦ в Україні та релігійних організацій, зокрема й Київської митрополії Української православної церкви, впродовж 48 годин з дня ухвалення закону мають інвентаризувати та націоналізувати.

Водночас релігійні громади, монастирі і духовні навчальні заклади Московського патріархату можуть змінити свою підлеглість впродовж 14 днів.

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