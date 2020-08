НЕЙМОВІРНЕ ЗА ФАСАДОМ ⠀ Часом проходячи повз будинок, ми навіть не здогадуємось, яку красу він приховує всередині. Розкішні сходи із кованими балясинами, підлога викладена кольоровими плиточками відомих майстрів, розписи чи ліпнина на стінах, вітражі, а ще…….а ще світлові ліхтарі у стелі, які створюють неймовірну атмосферу, особливо коли створені із вітражів. ⠀ А ви полюбляєте заглядати у відкриті брамки під’їздів в очікуванні чогось ВАУ? ⠀ Пізнавай Львів, закохуйся в нього ⠀ #львів #зафасадом #екскурсіїльвовом #екскурсіїльвів #гідульвові #екскурсоводльвів #lvivua #guideinlviv #lvivtravel #instalviv #lvivforyou #lvivgram #lviv #lwow

