Туристи та місцеві жителі Львова обожнюють архітектуру міста. Але крім зовнішньої краси, більшість непримітних будинків мають дивовижні під’їзди. Про деякі з них – читайте в нашому матеріалі.

Львів – унікальне місто на Західній Україні. Тут поєднанні й історичні будівлі, й радянська архітектура. Тут багато століть поспіль зводили свої архітектурні шедеври найкращі майстри Європи. Про дивовижні під'їзди старих будинків – читайте в матеріалі 24 каналу.

Читайте також Поламаний будинок: фото інтер'єру приміщення з заплутаним плануванням – фото

Львівські під'їзди – як окремий вид мистецтва

Вулиця Богомольця

Більшість екскурсоводів, розповідаючи про архітектуру міста, запрошують і до під'їздів деяких будинків. Наприклад, на вулиці Богомольця, 6 розташований триповерховий будинок, який був зведений у 1906 році. Він вважається однією з найкращих сецесійних пам'яток Львова. Автор дизайну чільного фасаду – Тадеуш Обмінський, а сама композиція осьова та симетрична.

Вікна на першому поверсі декоровані орнаментальним пояском іоніки, а фасад до половини першого поверху декоровано лінійним рустом. Дизайнери також постарались і над вхідним порталом, його оздобили рослинними елементами, які є типовими для сецесії.



Під'їзд будинку на вулиці Богомольця, 6 / Фото Віталій Мужик, guide_inlviv



Вітражне панно у під'їзді / Фото Віталій Мужик, guide_inlviv

Вулиця Зелена

На вулиці Зелена, 20 є також цікавий будинок з дивовижним під'їздом. Його звела фірма Міхала Уляма у 1909 році. За часів Польщі тут виготовляли гральні карти і літографій "Карпаліт", а до 1880-х було ательє з пошиття портьєр.

Сьогодні ж на цій вулиці – підрозділи Личаківського райвідділу ГУМВСУ та ремонт м'яких меблів.



Сходи та "килимок" у будинку на вулиці Зелена / Фото Віталій Мужик, guide_inlviv

Інші будинки та під'їзди

Богомольця, 8

На цих фото ми бачимо під'їзди будинків, які зведені у другій половині ХІХ – першій третині ХХ століття.



Рослинне оздоблення під'їздів / Фото Віталій Мужик, guide_inlviv



Дивні сходи / Фото Віталій Мужик, guide_inlviv Дивні сходи / Фото Віталій Мужик, guide_inlviv

Богомольця, 5



Величність цих сходів – заворожує / Фото Віталій Мужик, guide_inlviv Величність цих сходів – заворожує / Фото Віталій Мужик, guide_inlviv



Вид знизу / Фото Віталій Мужик, guide_inlviv Вид знизу / Фото Віталій Мужик, guide_inlviv

Чехова, 28



Символ в одному із львівських будинків / Фото Віталій Мужик, guide_inlviv Символ в одному із львівських будинків / Фото Віталій Мужик, guide_inlviv