Дивуюся їхній тупості, – Кім про росіян, які списують бензин, а не воюють

Російські окупаційні війська біля Миколаєва вкотре почали демонструють надзвичайну деморалізацію. Вони під'їжджають до наших позицій і не хочуть йти в наступ.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій кім у своєму зверненні за 24 березня. Він припустив, що таким чином ворожі військовики лише списують пальне.

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Вони навіть не думають іти в наступ

Посадовець зауважив, що росіяни наближаються та розвертаються ще навіть до того, як по них починають стріляти. При цьому це траплялося вже не один раз.

Дивуюся тупості орків. Не хочуть вони воювати. Здається їм командири дають команду "вперед", а вони кажуть, що натрапили на жорсткий опір. У них там своє кіно, може просто бензин списують,

– сказав Кім.

Він також назвав це "вдаванням діяльності". Проте наразі важко зрозуміти, чому окупанти переганяють свої колони, адже в них є значні проблеми з постачанням пального.

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