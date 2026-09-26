Уявіть просту ситуацію: вам потрібно отримати документ, перевірити штраф або дізнатися, що відбувається з вашою кредитною історією. Раніше ви мали знати, де саме це робиться, знайти потрібний сервіс, пройти авторизацію, заповнити форму, натиснути кілька кнопок. Але людина не повинна вивчати внутрішню структуру держави, щоб отримати послугу. Саме тому ми рухаємося від цифрової держави до агентивної. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Принцип дуже простий: замість того щоб змушувати людину шукати потрібну послугу, ми даємо їй можливість просто сформулювати свою потребу звичайною мовою. А далі штучний інтелект допомагає пройти весь шлях до результату. Наша нова філософія звучить так: не "знайди потрібну послугу", а "скажи, що тобі потрібно".

Від консультацій до реальних дій

"Дія" залишається нашим флагманським продуктом, а "Дія.AI" поступово стає новим способом взаємодії з державою. Важливо розуміти, що ми говоримо вже не просто про чатбота, який лише відповідає на запитання. Наступний рівень – це ШІ-агент, який може не тільки пояснити, що робити, а й виконати необхідні дії за вас.

"Дія.AI" може дібрати сервіс під конкретну життєву ситуацію, перевірити персональні відомості та в окремих сценаріях самостійно довести користувача до фінального результату. Тобто людині більше не потрібно підлаштовуватися під внутрішню логіку державних систем. Навпаки, система підлаштовується під запит людини.

Уже зараз через "Дія.AI" можна працювати з витягом про місце проживання, оплатити штрафи ПДР, знаходити необхідні державні послуги, а віднедавна ще й керувати власною кредитною історією.

Чат замість пошуку: як агентивний підхід працює на практиці

Сценарій із кредитною історією чудово демонструє, як агентивний підхід економить час і зусилля. Раніше для отримання кредитного звіту користувачу потрібно було окремо знайти сервіс Українського бюро кредитних історій (УБКІ), пройти авторизацію та ввести необхідні дані. Тепер цей шлях можна пройти без пошуку окремого сервісу — достатньо відкрити "Дія.AI" та написати: "Отримати мою кредитну історію".

Далі левову частку роботи бере на себе ШІ-агент:

перевіряє, чи доступний користувачу безоплатний кредитний звіт;

використовує верифікований податковий номер (РНОКПП) без необхідності вводити його вручну;

передає запит до УБК;

повертає готовий PDF-документ безпосередньо в чат.

Якщо безоплатний звіт уже отримали цього року, агент повідомить, коли його можна буде замовити наступного разу. А згодом зможе нагадати про це.

На перший погляд, це лише кілька зекономлених хвилин. Але саме з таких деталей складається нова модель взаємодії з державою. Користувачу не потрібно знати, яка установа відповідає за послугу, де лежить потрібний сервіс і які поля слід заповнювати. Сам кредитний звіт теж має цілком практичну цінність: він дає змогу перевірити поточні та минулі кредити, побачити запити кредиторів і вчасно виявити незнайомий кредит або можливу помилку.

Користь агентивного підходу не лише в тому, що ШІ дає відповідь. А і в тому, що ШІ бере на себе частину маршруту до результату.

Безпека — фундамент агентивної держави

Що більше можливостей отримує штучний інтелект, то критичнішим стає питання безпеки. Агентивний підхід неможливо масштабувати без одночасного посилення захисту даних.

"Дія.AI" працює на комбінованій архітектурі: частина процесів відбувається виключно всередині захищеного периметра "Дії". Персональні дані маскуються ще до того, як запит потрапляє до хмарної мовної моделі.

Дані з державних реєстрів чи УБКІ ніколи не передаються у відкритому вигляді. Наприклад, у сценарії з кредитним звітом інформація передається до бюро лише за прямим запитом користувача. Для цього використовуються захищені авторизовані канали, шифрування, анонімізація та жорсткі guardrails (обмежувачі), які контролюють дії агента і блокують будь-які несанкціоновані запити.

Для нас це фундаментальний принцип: агент не може бути просто "розумним". Він має бути контрольованим, передбачуваним і на 100% безпечним.

Наступні кроки: комплексні життєві сценарії та керування голосом

Замість пошуку розрізнених сервісів користувачу достатньо сформулювати запит: "Хочу відкрити бізнес" або "Переїхав до іншого міста". Далі штучний інтелект самостійно проаналізує потребу, визначить необхідні послуги та вибудує правильну послідовність дій. Держава повністю бере на себе всю невидиму бюрократію. Справжня агентивність означає не просто оцифрувати папірець, а вирішити конкретну проблему людини від початку до кінця.

Щоб взаємодія стала максимально природною, розробники активно впроваджують голосове керування. Інструмент уже працює на порталі "Дія", незабаром команда додасть функцію в мобільний застосунок. Озвучувати запити набагато зручніше.

Додатково, формат суттєво спрощує доступ до сервісів для старшого покоління та людей із порушеннями зору. Користувач просто говорить про власну потребу, а система вмить розуміє контекст і дає готовий результат.