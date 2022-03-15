Діяльність заборонили: чи є лазівки для утворення квазіреспублік на окупованих територіях

15 березня 2022 , 18:18
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У ВРУ пропрацювали питання, які виникли щодо забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованих територіях України.

Це для того, аби не допустити ситуацію, яка потенційно могла статися і у Херсоні. Про це на брифінгу сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

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Ми заборонили цю діяльність, питанням займатиметься РНБО,
– прокоментував Стефанчук про юридичні лазівки для утворення квазіреспублік на окупованих територіях.

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