Діятиме лише одна черга: як вимикатимуть світло в Україні 9 грудня

В понеділок, 9 грудня, в Україні знову діятимуть графіки вимкнення електроенергії. Відомо, що для побутових споживачів буде діяти одна черга відключень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Як вимикатимуть світло 9 грудня

В понеділок, 9 грудня, графіки відключень світла для побутових споживачів діятимуть з 08:00 до 19:00. У цей час застосовуватимуть одну чергу відключень.

Також в Укренерго вказали час застосування та обсяг обмежень електроенергії для промисловості та бізнесу. Відтак, з 7:00 до 20:00 буде застосування графіків обмеження потужності.

Там також попросили не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

В компанії вказали, що завдяки масштабним відновлювальним роботам енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки російської армії 28 листопада.

Наразі ремонтні роботи ще тривають і енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворожими силами обладнання.

Важливо! В Укренерго вказали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах.

Нагадаємо, що Міненерго змінило інструкцію щодо складання графіків відключення електроенергії, щоб забезпечити рівномірний розподіл електрики.

Графіки споживання електроенергії будуть встановлені таким чином, щоб покрити щонайменше 75% максимального споживання в години пік, а саме з 8:00 до 22:00 у звичайні робочі дні. Ці графіки будуть організовані у шість рівних черг, кожна з яких буде поділена на дві підчерги. Кожен сегмент повинен підтримуватися на рівні щонайменше 12,5% від загального споживання, зафіксованого в останній день роботи.

Складені графіки також розподіляються на 6 рівних за навантаженням блоків і складаються на кожен день тижня так, щоб запобігати коливанням навантаження за одночасного переходу з однієї черги (або підчерги) на іншу.

Там також повідомили, де не застосовуватимуть графіки, і що робити у разі порушення режиму, подробиці читайте у матеріалі 24 Каналу.