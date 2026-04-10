Діяв на замовлення Росії: СБУ затримала кілера-іноземця, який хотів застрелити посадовця ВМС ЗСУ

Співробітники контррозвідки Служби безпеки змогли зірвати спробу вбивства високопосадовця Сил оборони України. Іноземний кілер діяв за вказівками російських спецслужб.

Подробиці розповіли в СБУ.

Що відомо про проведену спецоперацію?

Російського агента затримали "на гарячому" в Одесі. Він намагався ліквідувати високопоставленого офіцера Військово-Морських Сил ЗСУ.

За даними слідства, кілер із пістолетом і двома зарядженими магазинами зайняв позицію біля виїзду з ЖК, де проживає український офіцер.

Затриманий у балаклаві імітував ремонт велосипеда, очікуючи на появу автомобіля з військовим за кермом.

У момент, коли машина наблизилася, агент кинув велосипед просто під колеса автівки й намагався стріляти по водію.

У цей момент кілер був затриманий оперативною групою контррозвідки та спецпризначенців ЦСО "А" СБУ, яка вже тривалий час тримала фігуранта під "ковпаком" і задокументувала кожен його крок,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Як виявилося, завдання російських спецслужб виконував 37-річний житель однієї з балканських країн. Він приїхав до Києва в лютому 2026 року під виглядом туриста, а згодом перебрався до Одеси для скоєння замаху.

Там чоловік отримав геолокацію схованки, де він забрав пістолет з глушником і набоями. Певний час агент вистежував основні місця перебування й маршрути потенційної жертви, згодом локацію замаху фігурант справи "погодив" з спецслужбістом країни-агресорки.

При цьому затриманий переховувався й регулярно змінював адреси одеських орендованих квартир та готельних номерів.