Чи дійде пил із Сахари до України: в Укргідрометцентрі відповіли

У повітрі над Середземним морем наразі відбувається перенесення незначної кількості пилу в напрямку Півдня Італії. Це потенційно могло б спричинити надходження пилу з Сахари до України.

Подробиці ситуації розповіли в Укргідрометцентрі, аналізуючи супутникові дані EUMETSAT.

Дивіться також Нічні заморозки не відступають, але в одному регіоні пригріє до +19: прогноз погоди на 14 квітня

Чи є загрозу пустельного пилу для України?

Фахівці зазначили, що протягом найближчих двох діб над нашою країною переважатимуть північно-західні повітряні потоки, які не сприятимуть поширенню пилу з пустелі Сахари на територію України.

Довідково! Сахара – це найбільша пустеля світу, розташована у Північній Африці. Площа Сахари становить понад 9 мільйонів кілометрів. Варто зауважити, що пустеля викидає від 60 до 200 мільйонів тонн мінерального пилу на рік. Більшість швидко осідає, проте інколи він долітає до Європи, Латинської Америки й навіть США.

При цьому вже 16 квітня відбудеться зміна руху повітряних мас на західний. Через це можуть виникнути передумови для появи невеликої кількості пилу з Сахари на крайній захід України.

Разом із тим, можливі концентрації будуть низькими та не матимуть відчутного впливу на якість повітря,

– підкреслили в Укргідрометцентрі.

Там також зазначили, що продовжують слідкувати за ситуацією та оперативно інформувати про можливі зміни.

Переміщення повітряних мас над Середземним морем: дивіться супутникові дані, досліджені Укргідрометцентром

Нагадаємо, що подібна загроза насувалася на українські землі й раніше. Зокрема, навесні 2024 року пил з Сахари дістався Києва. Тоді в КМДА попереджали, що африканський пил небезпечний для дітей, людей похилого віку та осіб із респіраторними захворюваннями. Українцям рекомендували обмежити прогулянки, зачиняти вікна та пити багато води.

Якою буде погода в Україні найближчим часом?