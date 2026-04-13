Чи дійде пил із Сахари до України: в Укргідрометцентрі відповіли
- Протягом найближчих двох діб повітряні потоки не сприятимуть поширенню пилу з Сахари на територію України.
- 16 квітня можливий західний рух повітряних мас, що може змінити ситуацію.
У повітрі над Середземним морем наразі відбувається перенесення незначної кількості пилу в напрямку Півдня Італії. Це потенційно могло б спричинити надходження пилу з Сахари до України.
Подробиці ситуації розповіли в Укргідрометцентрі, аналізуючи супутникові дані EUMETSAT.
Дивіться також Нічні заморозки не відступають, але в одному регіоні пригріє до +19: прогноз погоди на 14 квітня
Чи є загрозу пустельного пилу для України?
Фахівці зазначили, що протягом найближчих двох діб над нашою країною переважатимуть північно-західні повітряні потоки, які не сприятимуть поширенню пилу з пустелі Сахари на територію України.
Довідково! Сахара – це найбільша пустеля світу, розташована у Північній Африці. Площа Сахари становить понад 9 мільйонів кілометрів. Варто зауважити, що пустеля викидає від 60 до 200 мільйонів тонн мінерального пилу на рік. Більшість швидко осідає, проте інколи він долітає до Європи, Латинської Америки й навіть США.
При цьому вже 16 квітня відбудеться зміна руху повітряних мас на західний. Через це можуть виникнути передумови для появи невеликої кількості пилу з Сахари на крайній захід України.
Разом із тим, можливі концентрації будуть низькими та не матимуть відчутного впливу на якість повітря,
– підкреслили в Укргідрометцентрі.
Там також зазначили, що продовжують слідкувати за ситуацією та оперативно інформувати про можливі зміни.
Переміщення повітряних мас над Середземним морем: дивіться супутникові дані, досліджені Укргідрометцентром
Нагадаємо, що подібна загроза насувалася на українські землі й раніше. Зокрема, навесні 2024 року пил з Сахари дістався Києва. Тоді в КМДА попереджали, що африканський пил небезпечний для дітей, людей похилого віку та осіб із респіраторними захворюваннями. Українцям рекомендували обмежити прогулянки, зачиняти вікна та пити багато води.
Якою буде погода в Україні найближчим часом?
У ніч на 14 квітня на Лівобережжі України прогнозують заморозки на поверхні ґрунту в межах 0… +5 градусів, що відповідає жовтому рівню небезпеки. На Правобережжі очікується похолодання від 0 до 3 градусів тепла з помаранчевим рівнем, що може завдати шкоди ранньоквітучим деревам.
Водночас керівник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань зазначив, що за даними європейських прогнозних моделей друга половина тижня може виявитися теплішою за кліматичну норму.