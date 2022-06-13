У Дії можна подати декларацію платника єдиного податку 2% та сплатити його

На період воєнного стану в Україні діє спеціальний режим оподаткування. Він передбачає знижену ставку у 2% для ФОПів-спрощенців 3-ї групи.

Аби перейти на спеціальну ставку, підприємцям різних видів діяльності потрібно написати заяву в Державну податкову службу. А от подавати декларації відтепер можна і в застосунку Дія.

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Як подати декларацію в Дії

Не потрібно заповнювати довгі форми. Подання нової декларації займе не більше ніж 1 хвилина,

– запевнив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Алгоритм подання декларації й справді простий. Потрібно:

авторизуватися у додатку Дія,

у меню "Послуги" обрати "Податки ФОП" – "Декларація платника єдиного податку 2% за відповідний місяць",

ввести суму отриманого доходу за обраний місяць,

перевірити контактну інформацію та декларацію – за потреби відредагувати дані,

підписати декларацію Дія.Підписом,

надіслати.

Розмір податку у застосунку розраховується автоматично. Після цього декларація надходить до податкової служби, а звітність зберігається у смартфоні.

Як подати декларацію в Дії: дивіться відео

В Дії можна сплатити податки

Крім того, у Дії можна одразу ж сплатити податки. Це так само займе мінімум часу. Для цього треба:

авторизуватися в Дії,

у меню "Послуги" обрати "Податки ФОП" – "Сплата єдиного податку 2% за відповідний місяць",

ввести суму отриманого доходу за обраний місяць і перевірити розраховану суму до сплати,

обрати спосіб оплати та сплатити.

Кошти зарахують протягом 3 робочих днів.

Останні нововведення у Дії: коротко

Застосунок Дія дозволяє українцям економити час та здійснювати відповідні юридичні та реєстраційні процедури вдома чи у будь-якому зручному місці. Зокрема, за допомогою додатку переселенці можуть отримати довідку тимчасово переміщеної особи. Покрокову інструкцію, як це зробити, можна переглянути тут.

Також у Дії в кілька кліків можна отримати виписку про місце проживання. Наразі ця послуга доступна лише на сайті Дія, але невдовзі вона з'явиться і в застосунку.

Для тих, хто втратив роботу через війну, корисною стане ще одна функція в Дії. Там можна оформити допомогу по безробіттю. Скористатися цим можуть українці, які були офіційно працевлаштованими і втратили роботу, та ФОПи, що зареєстровані на тимчасово окупованих територіях і не можуть продовжувати свою діяльність.

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