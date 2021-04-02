Дії "слуг народу" у 87-му окрузі є протизаконними, – Інна Костиря

Дії 28 народних обранців від "Слуги народу", які приїхали у 87 округ втручатися у виборчий процес, є протизаконними.

Таку думку висловила доктор політичних наук, професор Інна Костиря.

"28 народних обранців від "Слуги народу" поїхали чомусь саме в цей округ, тому що дуже добре для себе розуміють, що Олександр Шевченко перемагає. Це видно за попередніми підрахунками. Парламент збирається достроково, а вони їдуть на 87 округ, тому що хочуть "продавити" перемогу свого кандидата", – заявила Інна Костиря.

Згідно із законом про статус народного депутата, такі дії не передбачені, тож обранці цього робити не можуть. Крім того, вони не є суб'єктами виборчого процесу, тому їхнє втручання є протиправним.

Я вважаю, що вам потрібно з Тищенком і всією командою покинути цей округ і ОВК та дати можливість працювати й членам Центральної виборчої комісії,

– звернулася Інна Костиря до представників провладної партії.

Нагадаємо, що у 87-му окрузі було вкрадено 100 бюлетенів із запломбованого приміщення. На ранок, коли ОВК відновила роботу, виявилося, що сейф із бюлетенями заламаний, пакунки лежать в іншому положенні! Злочин зафіксували члени комісії та спостерігачі, відповідна заява була направлена в поліцію. Однак правоохоронці та голова ОВК жодним чином на це не відреагували.

А сьогодні вночі член ОВК від "Слуги народу" вказав на конкретний пакунок із дільниці в селі Микуличин, де перемогу здобув Олександр Шевченко, та вимагав перерахувати кількість бюлетенів. Виявилося, що "зникло" 100 бюлетенів із 377. Під цим приводом був повністю скасований результат виборів на цій дільниці. Таким чином в Олександра Шевченка вкрали 180 голосів.