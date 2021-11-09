У європейській базі є COVID-сертифікати "Гітлера" і "Міккі Мауса": що кажуть в Мінцифри

У європейській базі вакцинованих від COVID-19 є імена Адольфа Гітлера, Губки Боба та Міккі Мауса. Це підтверджує й Дія. Хоч усі розуміють, що таких осіб не існує, та у Мінцифри запевнили, що ці документи не зовсім фейкові.

Заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб пояснив ситуацію в коментарі 24 каналу. За його словами, сертифікати створені легітимним шляхом.

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Чи можна заблокувати сертифікати

Щоб ці сертифікати заблокувати, одна з європейських країн повинна терміново відкликати відповідний ключ. Однак цього не відбувається.

"Якби відбулася компрометація ключа однієї з країн, то за протоколом вони мали б терміново відкликати цей ключ та вкласти новий. Але наразі такого не відбулося", – сказав Вискуб.

Він також зауважив, що з неофіційних пояснень мовиться про отримання тимчасового доступу до одного з легітимних облікових записів для генерування сертифікатів.

В окремих країнах ЄС є дуже спрощені підходи. Такий сертифікат має відкликати країна, яка його випустила та завірила. Такий протокол також прописаний в мережі ЄС. Він читатиметься всіма 45 країнами мережі. Жодна, крім країни, що випустила, заблокувати його не може. Олексій Вискуб Заступник міністра цифрової трансформації

Серед сертифікатів, до слова, є і документ на ім'я Губка Боб.



Сертифікат про вакцинацію на ім'я Міккі Мауса / Скриншот з Дії

Що цьому передувало