У Дії за добу прийшло понад 20 тисяч заявок про зруйноване майно

У цифровому застосунку Дія з 29 березня можна подати заявку на компенсацію за зруйноване росіянами житло. За одну добу відповідні заявки подали понад 20 тисяч користувачів.

Шмигаль: Усі заявки будуть ретельно опрацьовані

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал. За його словами, за одну добу надійшло понад 20 тисяч заявок на компенсацію за зруйноване житло.

Дізнайтесь більше У Дії вже можна подати заявку на компенсацію за зруйноване росіянами житло

Шмигаль зазначив, що всі заявки будуть ретельно опрацьовані, щоб "відбудова була системною".

Вчора в Дії вже запрацювала можливість подати інформацію про зруйноване майно. За одну добу отримали вже більше 20 тисяч таких заявок. Усі заявки будуть ретельно опрацьовані, аби після нашої перемоги відбудова була системною,

– заявив глава уряду.

У Дії можна подати заявки на відшкодування майна: коротко

Ввечері 29 березня президент Володимир Зеленський заявив, що у Дії можна подати заявку на відшкодування майна, яке люди втратили через напад росіян.

Аналогічна послуга найближчим часом буде доступна офлайн у центрах надання адмінпослуг.

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